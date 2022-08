É hoje o funeral de Estado do ex-Presidente da República angolano, José Eduardo dos Santos (JES), 28 de Agosto, dia em que faria 80 anos, com uma cerimónia restrita de "deposição da urna no jazigo" e na presença do Presidente João Lourenço e de cerca de duas dezenas de Chefes de Estado, ex-Presidentes e ministros estrangeiros.

Para prestar homenagem ao ex-Presidente angolano, que morreu a 08 de Julho, em Espanha, na cerimónia das exéquias estão presentes , em representação de São Tomé e Príncipe, o actual e o ex-Presidentes da República, Carlos Vila Nova e Manuel Pinto da Costa, respectivamente, assim como o primeiro ministro, Jorge Lopes Bom Jesus.

Nas cerimónias estão ainda o Presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, e da República do do Congo, Denis Sassou Nguesso, tal como o Chefe de Estado da África do Sul, Cyril Ramaphosa.

Ainda de acordo com o documento da Direcção Geral do Protocolo do Estado angolano, o Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Pereira das Neves, e o Chefe de Estado moçambicano Filipe Nyusi, estão igualmente presentes nesta cerimónia restrita.

Da Guiné Bissau chegou o Presidente Umaro Sissoco Embaló, o mesmo acontecendo com o Zimbabué e Portugal, de onde chegam Emmerson Mnangagwa e Marcelo Rebelo de Sousa, respectivamente.

A Organização das Nações Unidas estará representada pela coordenadora residente em Angola, Zahira Virani.

Do Ruanda chega o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Vincent Biruta, enquanto da Guiné Equatorial, vem o vice-primeiro-ministro Clemente Engonga Nguema Onguene.

A Namíbia estará representada pelo antigo Presidente, Sam Nujoma, e pelo catual ministro da Defesa, Frans Kapofi.

De acordo com um documento da Direcção Geral do Protocolo do Estado, da Tanzânia está ainda em Luanda o antigo Presidente, Jakaya Mrisho Kikwete, de Cuba o vice-primeiro ministro Ricardo Cabrisas Ruíz, e da Arábia Saudita o ministro da Administração do Território, Sidi Brahim Salem.

Programa para hoje

Estão previstas honras militares, leitura de mensagens do Estado angolano e da família, do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), da Fundação José Eduardo Santos e leitura do elogio fúnebre, bem como um culto ecuménico, acompanhado de grupos corais e música lírica.

Após um momento de saudação e deposição de coroa de flores por parte do Presidente da República, João Lourenço, segue-se a saída da urna com honras militares e início do cortejo fúnebre para o jazigo onde haverá uma cerimónia restrita, com representantes de governos estrangeiros.

Mas no Sábado...

... na Praça da República, enquanto a urna do ex-Comandante- em Chefe foi transportada por oficiais generais da Forças Armadas Angolanas e pelos comissários da Polícia Nacional (PN) até à tenda, com honras militares. Enquanto passava, centenas de pessoas choravam o antigo Presidente da República.

Ouviam-se gritos como "ele merece e vai em paz Zédu".

Depois da homenagem dos membros do Executivo, seguiu-se a dos membros dos órgãos de defesa e segurança.

Familiares de José Eduardo dos Santos também marcaram presença no local, com destaque para a ex-primeira dama, Ana Paula dos Santos, e os filhos, Danilo dos Santos, Jociana dos Santos e Eduane dos Santos.

Os filhos mais velhos do ex-Presidente, que se bateram pela posse do corpo do pai por não quererem que fosse entregue à viúva e ao Governo angolano, não estiveram presentes (ler aqui, aqui e aqui).

A urna com o corpo de José Eduardo dos Santos, que chegou a Luanda no sábado, 20, será depositada no sarcófago construído em tempo recorde pelo Governo no Memorial Dr. António Agostinho Neto (MAAN), também conhecido como o Foguetão.

O corpo do antigo Presidente foi transladado para Luanda depois de, no dia 16, um tribunal espanhol ter ordenado que fosse entregue à sua viúva, Ana Paula dos Santos, de quem estava separado há anos, pondo um ponto final à contenda na justiça entre os filhos mais velhos do ex-Presidente e o Governo angolano sobre a posse do corpo de José Eduardo dos Santos.

O ex-Presidente morreu no dia 8 de Julho, em Barcelona, na clínica onde estava internado nos cuidados intensivos, depois de ter sofrido um AVC. "Zédu", como era também conhecido em Angola, governou o País durante 38 anos. Deixou o poder em 2017 e a sua morte marcou o fim de uma era em Angola.