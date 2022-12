Os restos mortais do general Abreu Muhengo Ukuatchitembo "Kamorteiro", falecido na madrugada de segunda-feira, 28, no Hospital Militar, por doença, vão hoje a enterrar no cemitério do Alto das Cruzes, em Luanda.

O general Abreu Muhengo Ukuatchitembo "Kamorteiro" foi um dos signatários dos Acordos de Paz para Angola, rubricados a 4 de Abril de 2002 entre o Governo angolano e a UNITA, ao lado do general Armando da Cruz Neto, então chefe do Estado-Maior General das FAA..

Kamorteiro foi chefe do Estado-Maior General-Adjunto para a Área Operacional de Desenvolvimento das Forças Armadas Angolanas.

Segundo Jornal de Angola, o resultado da autópsia feita ao corpo do general "Karmorteiro" aponta para um enfarte do miocárdio.

De acordo com uma informação citada pela TPA Notícias, a realização da autópsia ao corpo do general "Kamorteiro" contou com a participação de dois médicos de medicina legal do Serviço de Investigação Criminal (SIC), um do Hospital Militar, dois indicados pela família, do director da Polícia Judiciária Militar e do procurador militar adjunto.

Nascido em 1958, na província do Bié, desempenhou, entre outros, o cargo de responsável máximo do alto comando das Forças Armadas de Libertação de Angola (FALA), então braço militar da UNITA.

Após a assinatura do Memorando de Entendimento Complementar ao Protocolo de Lusaka, em Luanda, já enquadrado nas Forças Armadas Angolanas (FAA), dedicou-se a terminar os seus estudos, tendo feito uma licenciatura em História, e, posteriormente, o mestrado em História de Angola, no Instituto Superior de Ciências de Educação (ISCED).