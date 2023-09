Estudiosos exigem dos fiéis depositários dos activos arrestados de Isabel dos Santos que clarifiquem ao público, «de tempo em tempo», o real estado desses bens, pois o Estado deverá pagar o eventual passivo em caso de perder uma possível "batalha" junto dos tribunais. Ao NJ, alto quadro da PGR diz que a entidade está tranquila quanto à matéria e apela aos fiéis depositários que se virem incapacitados do ponto de vista técnico e financeiro de continuar a gerir os bens para informarem «com rapidez».

O desconhecimento quase geral sobre a actual situação financeira das empresas de Isabel dos Santos, que estão sob gestão de instituições públicas nomeadas como fiéis depositárias dos activos em causa, preocupa diferentes estudiosos angolanos.

A preocupação dos quadros "domésticos", como sublinham ao Novo Jornal, prende-se com o facto de o Estado, apesar de ter o controlo dos bens arrestados da filha do antigo Presidente da República, José Eduardo dos Santos (já falecido), ainda não ter ganho a causa, sendo que, em caso de vir a perder junto do tribunal, deverá ser obrigado a indemnizar a empresária, desde que se constate deterioração ou perda de valor de um dos activos sob arresto, por isso exigem a apresentação pública, de "tempo em tempo", da situação técnica e financeiras dos bens.

