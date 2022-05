Governo Provincial do Namibe lança cinco concursos limitados por convite que valem um total de 910 mil milhões kz - Apesar de terem objectivos diferentes, todos têm o mesmo valor: 182 milhões kz

O Governo Provincial do Namibe lançou no portal de contratação pública um conjunto de cinco concursos limitados por convite, com um total estimado de 910 milhões de kwanzas (mais de 2,2 milhões de dólares). Apesar de os procedimentos serem para aquisição de serviços diferentes, uma coisa salta à vista: todos têm como valor estimado 182 milhões kz.