O Executivo, através do Ministério das Finanças (MINFIN), garantiu, em exclusivo ao Novo Jornal, que vai recorrer à "reserva orçamental" para criar as cinco novas províncias que, segundo a sua programação, deverão resultar da Divisão Política Administrativa do Moxico, Kuando-Kubango, Lunda-Norte, Malanje e Uíge.

Como noticiámos na edição passada, com base na leitura feita à proposta do Orçamento Geral do Estado (OGE) para 2022, que já se encontra em discussão na Assembleia Nacional, o referido documento não contém rubrica que prevê despesas para a concepção de mais províncias, pelo menos até antes do fim de 2022, como fez saber o secretário de Estado do Planeamento, Milton Reis, de acordo com uma publicação do Jornal de Angola, do dia 18 de Agosto deste ano.

