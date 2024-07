O Governo Provincial de Luanda (GPL) garante que as obras de requalificação do Largo do Kinaxixi, na baixa de Luanda, paralisadas há mais de 15 anos, ficarão concluída no próximo mês de Novembro, e diz que a antiga estátua da histórica Rainha Njinga Mbande voltará a ser colocada no largo.

Do empreiteiro, o GPL recebeu garantias de que as obras decorrem sem quaisquer sobressaltos e assegura que nos próximos dias a circulação automóvel no perímetro do Largo do Kinaxixi ficará interdita, em alguns pontos, em horários estabelecidos, para dar maior celeridade aos trabalhos.

Quanto à conclusão dos edifícios e da praça do Kinaxixi, o responsável da província de Luanda, Manuel Homem, disse que apenas as obras do largo ficarão prontas em Novembro, pois os trabalhos de conclusão dos edifícios e da praça estão a ser tratadas pelas autoridades num outro processo.

Questionado pelo Novo Jornal sobre qual o orçamento da obra do Largo do Kinaxixi, o governador de Luanda assegurou ser de 10 mil milhões de kwanzas, numa parceria com o Banco de Investimento Angolano (BAI).

Sobre os edifícios que se encontram ao redor da obra, o GPL garante que alguns serão demolidos e que o processo de demolição está acautelado para os próximos dias.

Além deste largo, segundo o GPL, está a ser construído um parque de estacionamento no subsolo, com cinco pisos.

O Novo Jornal soube que, para além da estátua da Rainha Njinga Mbande, o novo largo terá cascatas e um repuxo de água, um anfiteatro ao ar livre, instalações sanitárias públicas, jardins, circuitos pedonais e áreas de repouso.

Conforme Manuel Homem, o GPL tem realizado o mapeamento dos espaços públicos e das obras inacabadas da cidade de Luanda, assim como os edifícios públicos e privados, para a sua requalificação, caso haja orçamento disponível.