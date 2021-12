A organização do VIII Congresso do MPLA recorreu a duas instituições hoteleiras em Luanda sob tutela do Estado para acomodar, de forma grátis, cerca de duas centenas de delegados ao evento que vai reeleger, neste sábado, 11, João Lourenço como presidente do partido que governa o País há 46 anos, apurou o Novo Jornal.

Segundo fontes documentais e informações apuradas no terreno pela reportagem do NJ, os camaradas alojaram, sem custos para os seus cofres, 100 delegados do designado núcleo Estado-Maior no Hotel de Convenções de Talatona (HCTA) e 76 participantes ao congresso oriundos da província de Cabinda no INFOTUR.

A primeira instalação, situada no município do Talatona, consta de um conjunto de activos passados para a gestão do Estado na perseguição de um programa de recuperação de activos públicos desviados para a esfera privada de forma fraudulenta. Já o INFOTUR, localizado na Centralidade do Kilamba e tutelado pelo Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente, é parte de uma rede de hotéis espelhados pelo País.

De acordo com a ronda efectuada pelo Novo Jornal, na véspera do arranque do congresso dos camaradas, escasseavam as reservas nas principais unidades hoteleiras situadas particularmente a Sul da capital do País, devido à movimentação de delegados ao congresso do «M».

"Não temos quartos disponíveis para reservas", foi a palavra replicada por quase todas as recepções das unidades hoteleiras visitadas pela nossa reportagem.

