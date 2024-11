As 29 viaturas estão divididas por três lotes: Para o primeiro estão destinados 1,1 mil milhões de kwanzas para a aquisição de 19 viaturas executivas, zero km; O segundo, para o qual estão reservados 464,2 milhões kz, destinam-se à compra de oito viaturas para serviços gerais, zero km; Já o terceiro lote, para duas viaturas executivas, zero km, tem reservados 250,8 milhões kwanzas.

O procedimento está aberto à participação de entidades estrangeiras e decorre até 18 de Novembro no portal das compras públicas.

O valor global da aquisição será garantido pela verba inscrita no Orçamento Geral do Estado (OGE) de 2024, com recursos ordinários do Tesouro