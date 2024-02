"Os servidores devem procurar pautar-se mais por um espírito de lealdade, pelo que os funcionários do IGAE são chamados a não revelarem informações que não sejam autorizadas pelos órgãos competentes", acrescentou João Pinto, citado pela Rádio Nacional de Angola, quando falava na palestra sobre "Ética na Administração Pública", na província do Cunene, realizada na segunda-feira, 19.

"Vamos trabalhar e partilhar as informações, esclarecer o público sobre aquilo que garante a transparência e confiança, mas nunca divulgar os segredos do Estado", referiu o responsável, que está em digressão pelas províncias, frisando que os responsáveis de cargos públicos devem pautar-se por uma gestão transparente, com vista ao resgate da confiança do cidadão nas instituições.

Para João Pinto, "o professor, governador, administrador, servidor, gestor e funcionário devem procurar proteger o cidadão, porque cabe apenas ao procurador acusar, e ao juiz, julgar e condenar o infractor da lei".

"É preciso alertar sempre para despertar o maior envolvimento da sociedade na prevenção de actos que põem em causa ou prejudiquem o cidadão", disse, incentivando os profissionais do órgão no sentido de serem mais íntegros e trabalharem de forma coordenada com as outras instituições, no âmbito dos limites da lei, por pertencerem todos à Administração do Estado.

Refira-se que o Presidente angolano, João Lourenço, nomeou no mês passado João Pinto (ex-deputado do MPLA), para o cargo de inspetor- geral da Administração do Estado.

Natural de Malanje, João Pinto é jurista e professor universitário nas cadeiras de Ciência Política e Direito Público. Foi deputado pelo MPLA em quatro legislaturas, tendo sido vice-presidente do Grupo parlamentar do partido.

A IGAE tem a missão de efectivar o controlo interno da Administração Pública, por via da inspecção, fiscalização, auditoria, supervisão, sindicância e averiguações da actividade de todos os órgãos, organismos e serviços da administração directa e indirecta do Estado, bem como das administrações autónomas.