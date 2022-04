O Grupo Parlamentar do MPLA realiza de 23 a 30 de Abril de 2002, na província da Huila, as IV Jornadas Parlamentares para traçar a estratégia tendo em vista as eleições previstas para o mês de Agosto.

As IV Jornadas Parlamentares, segundo o primeiro vice-presidente do Grupo Parlamentar do MPLA, Manuel da Cruz Neto, decorrem sob o lema "MPLA-PAZ e Desenvolvimento".

Segundo o parlamentar, os deputados do MPLA vão discutir e analisar importantes temas da vida política do partido e do País, com destaque para a agenda política do MPLA para o ano de 2022 e a estratégia eleitoral.

"A redução da cesta básica, o aumento e escoamento dos produtos da produção nacional, o incentivo à agricultura familiar, o grau de execução dos programas do PIIM, tendo em conta as transferências monetárias e o impacto do programa Kwenda na vida das famílias, são, entre outros, temas em debate", disse o deputado.

Os parlamentares, de acordo com Manuel da Cruz Neto, vão constatar o andamento de vários projectos nos 14 municípios da província.

Huila, a segunda principal praça eleitoral do País, recebeu visitas neste dias dos deputados da UNITA, incluindo do seu líder, Adalberto Costa Júnior.