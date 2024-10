Os três candidatos apurados pela comissão preparatória do IX Congresso Ordinário da JMPLA que vão concorrer ao cargo do secretário nacional estão dependentes de uma deliberação do Bureau Político do partido para a sua oficialização.

"A comissão preparatória cumpriu o seu papel, cabe agora à direcção do partido oficializar as candidaturas", disse aos jornalistas o primeiro secretário nacional da JMPLA, Crispiniano dos Santos.

"A metodologia da JMPLA prevê que apenas os dois candidatos com os melhores requisitos devem ir à eleição final", acrescentou Crispiniano dos Santos, anunciando que o processo de assembleias provinciais de balanço e renovação de mandatos vão decorrer de 12 a 15 de Outubro.

Adilson Amado Marmane Hach, Justino Fernando de Castro Capapinha e Luty Hermenegildo Macuntina Afonso foram seleccionados pela comissão preparatória do congresso, enquanto Mário Aragão, Mateus Fumani e Mazongani Bunga foram excluídos.

De entre as três candidaturas validadas pela comissão (na foto), apenas dois, cuja decisão é da responsabilidade do Bureau Político (BP) do MPLA, vão a votos.

O IX Congresso Ordinário da JMPLA terá lugar nos dias 21 a 23 do próximo mês, vai reunir 1.789 delegados provenientes de todas as estruturas da JMPLA no País e no exterior, além de convidados nacionais e internacionais.