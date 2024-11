"Em nome do Executivo angolano e no meu próprio, tenho a honra de o felicitar pela sua eleição ao cargo de Presidente dos Estados Unidos da América, com resultados que indicam claramente que o povo norte-americano depositou confiança em vossa excelência e nas políticas de governação que delineou para os próximos quatro anos, com vista à concretização dos seus anseios de prosperidade e da construção de uma América forte e confiante no futuro" escreveu João Lourenço.

"Tenho a plena convicção de que os esforços bem-sucedidos realizados entre os nossos dois países e Governos, no sentido de construirmos uma base sólida sobre a qual assenta uma reforçada confiança mútua, continuará a ser a nossa linha de actuação comum, para que Angola e os Estados Unidos da América colham benefícios e vantagens recíprocas substanciais da nossa relação bilateral", acrescentou.

O Presidente angolano diz que, ao assumir as suas funções como o 47º Presidente dos Estados Unidos da América, Trump colocará todo o seu dinamismo, a sua experiência e energia, de modo a contribuir na busca do entendimento e da resolução dos graves problemas que a humanidade enfrenta em termos de paz e segurança, segurança alimentar e energética, que requerem uma acção consertada entre as nações.

"Queira aceitar, Excelência, os meus votos de boa saúde e sucessos para o seu novo mandato", termina a nota do Chefe de Estado angolano.