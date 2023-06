O Presidente angolano felicitou hoje o povo russo em mensagem enviada ao seu homólogo Vladimir Putin, destacando o desejo de que a Rússia, pais que vice um período de guerra com a vizinha Ucrânia, saiba "superar com sabedoria", os desafios que a História lhe coloca.

João Lourenço aproveita este ensejo para expressar a sua vontade de ver a Rússia a "assumir, em circunstâncias de paz, o grande papel que lhe está reservado no concerto das nações".

Na mensagem dirigida ao seu homólogo russo, o Chefe de Estado angolano, felicita a o povo, o Governo russo e Putin pela celebração do Dia da Rússia.

"Regozijo-me com os vossos feitos em todos os campos da vida nacional, dos quais destaco os que ocorreram no domínio da ciência, da tecnologia e em outros, que põem em evidência o grande engenho do povo russo e o seu empenho na concretização dos projectos de desenvolvimento do vosso país", diz Lourenço.

E, em tom optimista, diz ter "a esperança de que a Rússia saberá superar, com sabedoria, os desafios que a História lhe coloca, para assumir, em circunstâncias de paz, o grande papel que lhe está reservado no concerto das nações".

"Apraz-me dizer a Vossa Excelência que a República de Angola atribui grande importância aos laços históricos de amizade com a Federação da Rússia, e tem interesse em continuar a desenvolver uma cooperação multifacetada, que concorre para o progresso dos nossos dois povos", conclui o Presidente angolano.