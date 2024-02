Debate sobre a "Constituição Ideal para Angola" não é novo. Juristas, líderes de associações cívicas e académicos na área de Direito voltaram a "meter a colher" no assunto, no âmbito dos 14 anos da Carta Magna, numa iniciativa da Universidade Católica de Angola.

A mesa-redonda realizada no auditório do edifício de extensão da Universidade Católica de Angola Michael Kennedy levantou questões pertinentes, como a necessidade ou não de uma profunda revisão constitucional, a interferência do poder político no Judicial, os poderes excessivos do Presidente da República, dentre outras questões.

Se os intervenientes convergiram na ideia de que não há Constituição ideal, o mesmo não se pode dizer em relação a aspectos como o sistema político.

