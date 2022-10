Derrota eleitoral em Luanda está na base da ordem passada por João Lourenço aos seus auxiliares. Governo da Província de Luanda (GPL) e alguns departamentos ministeriais foram intimados pelo Presidente da República a resolverem os problemas de electrificação, distribuição de água potável e saneamento básico na capital do País, apurou o Novo Jornal.

"O relatório chegado à mesa de João Lourenço sobre o balanço das eleições gerais concluiu que o partido [MPLA] perdeu copiosamente em Luanda [para a UNITA] por não ter conseguido resolver problemas como a electrificação, a distribuição de água potável e o saneamento básico. João Lourenço quer alterar o quadro, por isso, orientou aos seus auxiliares para a resolução imediata destes problemas", referem as fontes do NJ.

Especificam que JLo exigiu que a electrificação de Luanda chegasse a 100%, pelo que deverão ser construídos redes de alta tensão (subestações eléctricas e linhas), de média tensão (postos de transformação e linhas de média tensão) e a efectivação de ligações domiciliares, além da construção, reabilitação e tratamento de redes de esgotos.

Apurou o Novo Jornal que, para a realização destas empreitadas, o Governo elencou inicialmente um conjunto de empresas nacionais e estrangeiras experimentadas na área, estando na linha da frente o grupo CASAIS de Portugal.

A preocupação com a resolução das questões do saneamento básico tem dominado, aliás, a agenda do novo governador da província de Luanda, o engenheiro Manuel Homem.

