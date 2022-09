Inconformados com os três deputados, militantes do MPLA criticam, na hora dos rescaldos, o que chamam de exclusão na campanha eleitoral, mesmo na distribuição de oportunidades geradas pelo investimento em curso. A dor chega a ser mais visível quando se olha para a derrota nos principais municípios. Liderança assume que o importante é analisar os anseios da população e volta a prometer empreitadas.

Na primeira reacção aos resultados no círculo eleitoral de Benguela, quando a "grande família" procurava ainda explicações para o facto de nem sequer ter preservado a vantagem de há cinco anos, o governador e primeiro-secretário provincial do MPLA, Luís Nunes, anunciou novas obras para o litoral, sem nunca ter justificado, de forma concreta, o falhanço na tentativa de resgate do deputado perdido para a UNITA em 2017.

Foi, curiosamente, mediante as obras já em curso, no âmbito dos 415 milhões de euros, que Luís Nunes vinha alicerçando a sua convicção no pleno (5/0), mas os números dizem que os "camaradas" perderam, contra todas as expectativas, em três municípios que recebem o programa integrado, nomeadamente: Benguela, Lobito e Catumbela.

"Os projectos estão em curso, outros serão lançados, por isso garantimos que vamos continuar a fazer tudo para melhorar as condições de vida da população", disse o governador, três semanas depois de João Lourenço, ainda enquanto candidato a Presidente da República, ter anunciado para Benguela um investimento de 475 milhões de euros - 200 mil milhões de kwanzas - , já disponíveis.

O mesmo João Lourenço, já depois do anúncio dos resultados definitivos, afirmou, em Luanda, que uma vitória é sempre uma vitória, mas nem isso apaga marcas de um resultado insuficiente para a conquista de cinco deputados, a colheita de 2012.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://leitor.novavaga.co.ao/