Segundo uma nota de imprensa do gabinete local da Comunicação Social, a governadora da província do Huambo, Lotti Nolika, não possui conta activa no Facebook e em nenhuma outra plataforma digital das redes sociais, numa altura em que existem mais de 20 perfis falsos em seu nome.

Por isso, segundo o documento institucional citado pela Angop, o Governo Provincial do Huambo indica que "os perfis foram criados por pessoas imbuídas do acto de má-fé, para fazerem contactos em nome da governadora Lotti Nolika, com o intuito de extorquir valores financeiros ou fazerem falsas promessas, como o caso da atribuição de residências nas centralidades Halavala, no Bailundo, à semelhança do que aconteceu no projecto habitacional Fernando Faustino Muteka, na Caála".

Num alerta, o Goveno Provincial solicita às pessoas que não aceitem pedidos de amizade nas redes sociais, em nome da governadora Lotti Nolika, "muito menos alguma proposta, quer seja em nome da gestora provincial, quer seja de uma outra entidade desta região do Planalto Central de Angola".

Os perfis falsos nas redes sociais em nome de governantes angolanos têm crescido, nos últimos tempos, uma situação que tem levado o Serviço de Investigação Criminal (SIC) a colocar os seus operativos no terreno.