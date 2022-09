Manifestação FPU: Adalberto Costa Júnior admite caminhar com o MPLA ao seu lado para melhorar a democracia angolana - ACJ vai aconselhar PR em nome de "um país bom para todos" e quer um encontro rápido com João Lourenço

Adalberto Costa Júnior, disse hoje em Luanda, durante um discurso no âmbito da "marcha pela Liberdade" que hoje levou milhares de pessoas ao Largo das Escolas, que está disposto a "caminhar junto com o MPLA" para fazer de Angola um país democrático e justo e melhorar a vida dos angolanos, mas avisou que vai cobrar as promessas eleitorais de João Lourenço que coincidirem com as suas, como as eleições autárquicas em 2023.