Sílvia Lutucuta passou por entre as pingas da «chuva de críticas» no lançamento da obra para um grande hospital no mais novo município da província de Benguela. Empreiteiro, ainda sem estaleiro no município, só teve à disposição o terreno para o projecto na noite anterior à visita da ministra da Saúde. Outros hospitais inseridos neste pacote, com a contratação simplificada como modelo escolhido, serão erguidos em simultâneo.

Foi já ao cair da tarde da última sexta-feira, 22, com quase 10 horas de atraso, que a ministra da Saúde, Sílvia Valentim Lutucuta, procedeu ao lançamento da primeira pedra para um hospital municipal na Catumbela, em Benguela, no sentido de contornar a imposição legal que impedia esta realização ainda na presente legislatura, mas o facto de ter chegado a tempo não evitou o rol de críticas dirigidas a inaugurações e actos públicos às portas do tiro de largada para a campanha eleitoral, com insinuações de aproveitamento político e mau procedimento ético.

Só na noite de quinta-feira, um dia antes da visita-relâmpago da ministra e sua delegação, houve fumo branco nas negociações entre as autoridades locais e o até então proprietário do terreno delineado para a unidade sanitária, no perímetro agrícola da Catumbela, defronte ao Aeroporto Internacional, conforme informações recolhidas pelo Novo Jornal.

O lançamento da pedra, início da caminhada de 30 meses para um hospital que vem substituir o existente, totalmente degradado, deveria ter ocorrido logo pela manhã, na altura em que, também no limite do mandato que agora termina, o ministro de Estado e Chefe da Casa Civil da Presidência da República, Adão de Almeida, inaugurava, no Lobito e na Catumbela, estradas e um Campus Universitário.

