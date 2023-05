O outro objectivo da visita do secretário-geral do MPLA está relacionado com "a necessidade de ser fortalecido o contacto com as estruturas de direcção e de base, para a motivação dos dirigentes, quadros e militantes do partido".

No âmbito das tarefas de ajuda, controlo e consolidação do trabalho das estruturas intermédias e de base do partido, Paulo Pombolo irá esta terça-feira cumprir uma extensa agenda de serviço que irá avaliar o estado de preparação do MPLA para as próximas acções político-partidárias.

Em declarações à imprensa, na cidade de Malanje, o secretário-geral do MPLA, Paulo Pombolo, reafirmou que o seu partido mantém-se "em contínuo trabalho de mobilização e enquadramento de novos militantes, visando o seu engrandecimento".

O político realçou que, na sequência das eleições gerais de Agosto de 2022, ganhas pelo seu partido, os militantes fizeram uma reflexão profunda sobre os erros cometidos durante a preparação do processo, o que resultou na agenda política 2023.

Paulo Pombolo exortou para a melhoria do desempenho do partido no próximo pleito, o engajamento dos militantes, amigos e simpatizantes nos trabalhos de divulgação e implementação da agenda política/2023, enquanto documento que corporiza as principais linhas orientadoras da organização.

O secretário-geral do MPLA destacou o papel decisivo dos militantes em Malanje para a vitória nas eleições gerais de 2022.

Entretanto, Paulo Pombolo destacou a necessidade de os detentores de cargos públicos se comprometerem com a concretização das metas constantes nos programas de desenvolvimento do País a par de reforçarem o contacto com o cidadão.