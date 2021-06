O Grupo Parlamentar do MPLA revelou hoje, durante o debate no parlamento sobre o tema "o Exercício da Cidadania em Angola, enquanto Estado Democrático e de Direito", uma iniciativa do Grupo Parlamentar da CASA-CE, que no período de 2017 a Junho de 2021, mais de cinco milhões de cidadãos foram registados pela primeira vez em todo o País, e emitidos mais de três milhões de Bilhetes de Identidade.

Os dados foram avançados pela deputada do Grupo Parlamentar do MPLA, Júlia Ornelas, para salientar que "o Executivo está seriamente comprometido com o exercício da cidadania em Angola"

"Mais de cinco milhões de cidadãos foram registados pela primeira vez em todo o País e foram emitidos mais de três milhões de Bilhetes de Identidade de 2017 a 2021. Isso é um exercício para o bem do cidadão", disse a deputada.

A CASA-CE, na voz do líder do seu Grupo Parlamentar, Alexandre Sebastião André, referiu que os deputados à Assembleia Nacional, com esta iniciativa, pretendem clarificar a posição dos cidadãos, em relação ao direito de manifestação e o papel das Forças de Defesa e Segurança.

O exercício da cidadania pressupõe, na visão de Alexandre Sebastião André, "o direito de ser feliz e os governantes angolanos deviam de facto trabalhar para que os povos fossem felizes todos os dias, dando condições para que tenham uma vida digna, com qualidade e protecção".

"No nosso País, os motivos das manifestações estão indubitavelmente identificados: desemprego, que é galopante, condições sociais de vida cada vez mais deficitárias, promessas irrealizáveis, como é caso da institucionalização das autarquias, a incorrecta definição de políticas públicas", frisou.

Segundo o deputado, o poder público tem uma significativa responsabilidade no desempenho das tarefas económicas, sociais e culturais, incumbindo-lhes pôr à disposição dos cidadãos condições sociais como instituições de ensino e saúde, e de garantir a assistência médica e medicamentosa, a segurança, transportes, emprego, entre outras.

"O legislador foi feliz ao consagrar a garantia de todos os cidadãos à liberdade da reunião, de manifestação pacífica sem armas, sem necessidade de qualquer autorização nos termos da Lei", frisou, lamentando que isto não é sempre respeitado pelas autoridades.

"A cidadania é um valor democrático. Não há cidadania se não estivermos num Estado democrático. Cidadania exprime-se actualmente num conjunto de direitos e deveres fundamentais do cidadão", acrescentou.

A UNITA, na voz do deputado Alcides Sakala, referiu que o exercício da cidadania em Angola, enquanto Estado democrático e de direito, exige uma verdadeira reconciliação nacional.

"Enquanto existir a partidarização das instituições públicas não haverá exercício da cidadania em Angola", concluiu Alcides Sakala.