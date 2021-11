O actual primeiro secretário do MPLA na província do Kuando Kubango, Júlio Bessa, foi o único dirigente que não foi reconduzido nas conferências provínciais de renovação de mandatos no âmbito da preparação do VIII Congresso Ordinário do MPLA que terá lugar no mês de Dezembro.

O Bureau Político deu luz verde ao militante José Martins para avançar com a candidatura única ao cargo de primeiro secretário do MPLA no Kuando Kubango.

José Martins desempenhava as funções do primeiro secretário do MPLA no histórico município do Cuito Cuanavale.

Segundo apurou o Novo Jornal, o secretariado do Bureau Político do MPLA havia suspendido todas as movimentações políticas que visavam a recondução do actual governador do Kuando Kubango, Júlio Bessa, ao cargo de primeiro secretário do partido naquela província.

Dias depois, o próprio Júlio Bessa orientou os comités municipais que procedessem à suspensão de todas as actividades preparatórias para a realização da XIII conferência provincial ordinária, nos dias 06 e 07, incluindo a campanha em torno da candidatura ao cargo de primeiro secretário do partido.

O Bureau Político do MPLA não veio a público esclarecer as razões que levaram à não recondução de Júlio Bessa ao cargo do primeiro secretário do MPLA naquela província do sul de Angola.

Refira-se que recentemente a Procuradoria-Geral da República (PGR) desmentiu em nota de imprensa ter instaurado quaisquer procedimentos criminais contra o governador do Kuando Kubango por alegados actos de peculato.

A PGR reagia a notícias divulgadas nas redes sociais que davam conta da abertura de um processo inquérito contra o governador Júlio Bessa.

"Por não corresponder à verdade, a pedido do interessado e por solicitação de alguns órgãos de comunicação social, somos a informar que, até à presente data, a Procuradoria-Geral da República não instaurou qualquer investigação contra o cidadão" lia-se no documento.

Esclarece que a instauração de procedimento criminal contra qualquer cidadão deve ser suportada por indícios de ocorrência de crime objecto de investigação nos termos da lei.

De acordo com informações postas a circular nas redes sociais, uma dívida de 627 milhões de dólares foi reclamada pela empresa Angoskima Lda e terá sido validada pelo governador Júlio Bessa. A autenticidade da dívida foi questionada publicamente.

O MPLA realiza o seu VIII Congresso Ordinário de 9 a 11 de Dezembro onde o seu presidente e Presidente da República, João Lourenço, é candidato único a sua sucessão.