O VIII Congresso Extraordinário do MPLA está a chegar ao fim nesta manhã de terça-feira, 17, mas, para a parte da tarde, o partido no poder tem agendado um dos momentos mais importantes da sua história recente, que é o rejuvenescimento do seu Bureau Político e do Secretariado durante a já confirmada reunião do Comité Central.

O presidente do MPLA, João Lourenço, segundo contaram ao Novo Jornal fontes do partido, está consciente da dureza das próximas horas e disse-o a alguns dos seus camaradas, considerando que "hoje vai ser um dia duro para alguns", que tem em pano de fundo a saída de alguns dos "mais velhos" da estrutura dirigente.

É uma antecipação do dia que teremos hoje, o dia de injecção de " sangue novo" nas estruturas do MPLA.

São aguardadas alterações profundas ao secretariado do Bureau Político, mesmo ao nível da vice-presidência e do secretário-geral do MPLA.

João Lourenço pretende ter um Bureau Político alinhado com a sua visão e estratégia de governação .

O actual secretariado do Bureau Político está dividido e as eleições na JMPLA foram um exemplo da falta de coesão e de unidade nesta importante estrutura do Partido.

Depois do alargamento do Comité Central no congresso extraordinário de Junho de 2019, em Dezembro de 2024, o regresso à bicefalia e o rejuvenescimento do Bureau Político são os grandes factos deste evento