O presidente do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), João Lourenço, voltou esta sexta-feira, último dia do VIII Congresso, a ser eleito presidente do partido dos "camaradas", com 2610 votos a favor, correspondentes a 98,04%. Foram no entanto registados 33 votos contra, 13 abstenções, quatro votos nulos e dois votos em branco.

De acordo com os números divulgados pela comissão eleitoral do VIII Congresso do MPLA, dos 2.965 delegados votaram para o cargo de presidente do partido 2.662.

Votaram para o Comité Central 2.655 delegados, sendo considerados boletins válidos 2644. Desses, 2466 delegados (92,63%) votaram a favor, 97 votaram contra (3,64%), 40 abstiveram-se. Houve ainda 13 votos nulos (0,48%) e 40 votos em branco (1,50%).

O Comité Central do MPLA passa de 497 para 693 membros, com paridade de género e aposta em jovens entre os 18 e os 35 anos.

A comissão eleitoral declarou que estas eleições - por voto directo, físico, secreto e depositado em urnas seladas - "foram livres, transparente e justas".

O candidato único à presidência do MPLA, João Lourenço, foi eleito no dia em que o partido comemora 65 anos da sua existência.

Para sábado, último dia do conclave, está previsto um acto de massas, presidido pelo líder do partido, no Estádio Nacional 11 de Novembro.

De recordar que há quase dois anos, em Setembro de 2018, João Lourenço foi proclamado pela primeira vez presidente do MPLA, com o apoio de 2 309 delegados ao VI Congresso Extraordinário do partido (98,58%). Votaram 2.342 delegados, entre os quais 27 contra, registaram-se ainda seis abstenções.