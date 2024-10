O líder do MPLA e também Presidente da República, João Lourenço, deixou na manhã desta quarta-feira um recado para os pré-candidatos à presidência do partido e seus apoiantes, na abertura da reunião do Comité Central: "Ninguém começa o jogo sem ouvir o apito do árbitro, ninguém inicia a corrida de atletismo sem ouvir o tiro de partida, sob pena de ser desqualificado e prejudicar a equipa".

O presidente do partido no Governo lembrou que estão longe as eleições gerais e internas.

"A política é um jogo e como em qualquer jogo ou competição, só vencem as equipas cujos jogadores ou atletas se submetem à organização e disciplina do colectivo, e respeitam as regras do jogo e orientação da equipa técnica, afirmou, citado pela Lusa, sem nomear os destinatários do recado, embora já tenham sido avançados vários nomes de candidatos na corrida à presidência do MPLA, como as do general Higino Carneiro, o ex-presidente da Assembleia Nacional, Fernando Dias dos Santos "Nandó", e Julião Mateus Paulo "Dino Matrosse", antigo secretário-geral do Movimento Popular pela Libertação de Angola .

João Lourenço defendeu que "em plena competição, não se podem deixar distrair por agendas que distraem do foco da necessidade de cumprir com o Programa de Desenvolvimento Nacional, de diversificação da economia, aumentar a produção nacional, garantir maior oferta de bens e de serviços, e aumentar as exportações e a oferta de postos de trabalho".

"Todo o nosso saber, talento e energias devem estar concentrados na busca de melhores soluções para resolvermos os problemas do povo angolano, não se vislumbram eleições gerais no País para breve, por não ser o tempo estabelecido pela Constituição, igualmente não se vislumbram eleições no partido por não ter chegado o momento estabelecido pelos nossos estatutos", destacou, citado pela Lusa.

O Comité Central do MPLA convocou os seus 693 membros para a terceira reunião extraordinária, esta quarta-feira, 09, para apreciar os documentos do VIII Congresso extraordinário previsto para o mês de Dezembro.