Semanário Novo Jornal

O dilema das demolições e realojamentos por "obra e graça" da circular externa para Benguela

Membros do Governo "apertados" por actores sociais sobre o futuro dos cidadãos que terão de abandonar as suas moradias e lavras quando for construída a rodovia. É assumido o crescimento desordenado ao longo do perímetro, em grande medida associado à falta de fiscalização, mas estão a ser solicitadas medidas, seja no quadro da autoconstrução dirigida, seja por via das casas evolutivas.