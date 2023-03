O Presidente da República aprovou, antes da sua viagem para o Japão, um ajuste directo por via de financiamento externo que vale 262,1 milhões USD e se destina à reabilitação do troço de 218 km que liga Caiundo e Anhaca.

A empreitada de reabilitação deste troço da Estrada Nacional 372 inclui a construção das pontes, com vista a evitar a sua total degradação, e também o tratamento das Chanas. Para as pontes estão destinados 27,9 milhões de dólares, enquanto para o tratamento das Chanas o Chefe de Estado reservou 5,1 milhões USD.

No valor do contrato (262,1 milhões USD) estão ainda reservados 6,4 milhões USD para o custo de elaboração do projecto executivo e 3,6 milhões USD para o serviço de fiscalização.

No texto do despacho lê-se que a circulação rodoviária entre Caiundo e Anhaca, numa extensão de 218,48 km, é muito deficiente e em alguns casos inexistente, principalmente em período de chuva devido ao acentuado estado de degradação da estrada em terra batida, o que causa insegurança aos seus utentes e meios, e o aumento do tempo de viagem entre as províncias do Kuando Cubango e o Cunene;

O Presidente delega no Ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação a competência, com a faculdade de subdelegar, para a aprovação das peças do procedimento, bem como para a verificação da validade e legalidade de todos os actos praticados para a celebração dos correspondentes contratos, incluindo a sua assinatura.