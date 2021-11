Executivo ainda não admitiu a possibilidade de não poder concluir processo de divisão territorial até antes do fim do presente mandato. Entretanto, proposta de OGE para próximo ano não prevê recurso para criação de novas circunscrições.

A proposta do Orçamento Geral do Estado para 2022 não prevê despesas para a concepção de cinco novas províncias, que, segundo a programação do Governo, deve resultar da Divisão Política Administrativa (DPA) das províncias de Cuando Cubango, Lunda-Norte, Malanje, Uíge e Moxico, pelo menos até antes da entrada do novo Governo que resultar das próximas eleições gerais.

Neste particular, o documento que dita a previsão de receitas e despesas para o próximo ano contraria as declarações do Governo, que, na pessoa do secretário de Estado do Planeamento, Milton Reis, garantiu, em Agosto deste ano (2021), que a proposta do OGE para 2022 "contempla recursos financeiros para as cinco novas províncias que serão criadas da nova Divisão Política Administrativa, para assegurar a fase de transição e o funcionamento das instituições".

