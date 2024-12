A proposta do Orçamento Geral do Estado (OGE 2025) passou esta quinta-feira, 12, na votação final global, sempre com os votos contra da UNITA.

O Orçamento Geral do Estado para 2025 (OGE2025), avaliado no montante de 34,6 biliões de kwanzas (cerca de 27,5 mil milhões de dólares), foi preparado na base de um preço do petróleo de 70 dólares norte-americanos, e de uma produção petrolífera de 1.098 mil barris/dia, e consente um défice global de 1,65% do Produto Interno Bruto (PIB) para impulsionar o crescimento previsto em 4,1%, mais reforçado quando comparado com as projecções de fecho para o ano de 2024 na ordem dos 3,3%.

No relatório de fundamentação do OGE2025, o Ministério das Finanças tem a expectactiva de que em 2025 a inflação seja mais baixa na ordem dos 16,6%, relativamente à taxa de inflação acumulada de 23,4% que se perspectiva até finais de 2024.

Angola, que é um dos produtores e exportadores que mais dependem do petróleo em todo o mundo, devido à escassa diversificação económica, o preço de referência do petróleo a 70 USD pode trazer problemas no futuro, visto que o barril tem andado pouco acima deste valor.

O OGE 2024 foi elaborado com um valor de referência médio para o barril de 65 USD, o que permitia suavizar alguns dos efeitos devastadores da crise cambial e inflacionista em Angola, embora o país enfrente também o problema da persistente redução da produção diária.