O Presidente da República, João Lourenço, rendeu esta segunda-feira, 11, homenagem ao antigo chefe de Estado angolano, José Eduardo dos Santos, que faleceu no passado dia 8, em Barcelona, Espanha, aos 79 anos.

"Neste momento de dor e consternação, os angolanos choram o Presidente José Eduardo dos Santos, que nos momentos mais críticos do País entregou-se por inteiro na defesa da independência e da soberania nacional. Vergamo-nos e honramos a sua memória, defendendo e perpetuando a sua maior obra, a paz e reconciliação nacional. À família enlutada manifesto os nossos mais profundos sentimentos de pesar", escreveu João Lourenço no livro de condolências.

O Chefe de Estado, João Lourenço, abriu assim o livro de condolências, colocado no Memorial Agostinho Neto, para homenagear o seu antecessor.

A Praça da República, adjacente ao Memorial António Agostinho, na nova Marginal de Luanda, foi o local escolhido pelo Executivo para que os cidadãos rendam homenagem ao ex-Presidente da República.

Prestaram igualmente homenagem a José Eduardo dos Santos os órgãos de soberania, auxiliares do titular do Poder Executivo, Procuradoria-Geral da República, Provedoria de Justiça, entre outras instituições do Estado.

Os demais cidadãos poderão render homenagem a " Zedú" por volta das 14:00, altura que a Praça da República estará aberta ao público, de forma a permitir que todos aqueles que sentirem vontade e interesse de prestar o seu tributo possam fazê-lo condignamente.

José Eduardo Dos Santos, que governou Angola entre 1979 a 2017, morreu na passada sexta-feira, 08, em Catalunha, Reino de Espanha, vítima de doença prolongada.

O Presidente da República, João Lourenço, decretou luto nacional de sete dias.