Os dois candidatos ao cargo de secretário nacional da Juventude do Movimento Popular de Libertação de Angola (JMPLA), durante o IX Congresso Ordinário que arranca esta quinta-feira, 21, em Luanda, deixaram uma mensagem no fecho da campanha em que prometem ser líderes de toda a juventude angolana, independentemente da sua afiliação partidária, caso vençam.

Os candidatos Justino Capapinha e Adilson Hach encerraram terça-feira, 19, as suas campanhas em Luanda, estando hoje o dia reservado à reflexão, para quinta-feira, 21, arrancar o congresso.

No acto de encerramento da campanha que ocorreu no distrito urbano de Sambizanga, Adilson Hach, disse que, caso vença as eleições, será um líder de todos os jovens angolano.

"Seremos um líder de toda a juventude angolana. A nossa missão é trabalhar para o País e virados para o novo contesto político e social e económico", prometeu.

Adilson Hach prometeu dar um novo impulso ao vigor da organização juvenil do MPLA e implementar quatro eixos fundamentais que ditarão o sucesso do braço juvenil do MPLA.

"Temos quatro eixos fundamentais e um deles passa pela dinamização das nossas bases, não devemos descer para as bases, devemos permanecer nas bases para subir com elas", disse.

Adilson Hach diz ainda ser urgente a JMPLA traçar estratégias para mobilizar os jovens nos dias de hoje, tendo reconhecido que a tarefa se afigura difícil num contexto em que as redes sociais vão ganhando força.

O candidato Justino Capapinha, que fechou a sua campanha no Cine Atlântico em Luanda, prometeu também ser líder de toda a juventude angolana, de Cabinda ao Cunene, independentemente da sua filiação partidária.

Disse que caso seja eleito, buscará influenciar as instituições financeiras para garantir que os jovens tenham acesso ao crédito.

"Se formos eleitos para o cargo máximo da JMPLA, os militantes podem esperar uma organização mais dinâmica, mais inclusiva e alinhada aos novos desafios," afirmou Justino Capapinha, revelando o seu compromisso de revitalizar a estrutura interna da JMPLA.

Destacou que o foco principal será criar um ambiente que permita o envolvimento de todos os militantes, assegurando que a JMPLA se torne uma plataforma de mobilização para todos os jovens.

Na quinta-feira, 21, são esperados mais de 1.800 delegados provenientes de todas as estruturas da JMPLA no País e no exterior, além de convidados internacionais.

O coordenador da comissão nacional preparatória do IX congresso ordinário da JMPLA, Crispiniano dos Santos, assegurou esta quarta-feira, 20, que as condições estão criadas para o arranque do conclave, amanhã.

Segundo ele, os candidatos, as suas equipas de apoio e os seus apoiantes obedeceram às normas de conduta e princípios estatutários da JMPLA, como a unidade e a coesão interna.