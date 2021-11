Ossadas de Salupeto Pena e Alicerces Mango entregues às famílias esta segunda-feira - Antigos dirigentes da UNITA morreram há 29 anos

O Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos irá proceder à entrega, esta segunda-feira, 15, das ossadas dos antigos dirigentes da UNITA Elias Salupeto Pena, representante do 'Galo Negro' na Comissão Conjunta Política e Militar e sobrinho de Jonas Savimbi, e Alicerces Mango, antigo secretário-geral do partido, às famílias, no âmbito do Plano de Reconciliação das Vítimas de Conflitos, soube o Novo Jornal.