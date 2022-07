Os partidos políticos da oposição lamentaram hoje que o Executivo angolano não tenha trazido para já, o corpo do ex-Presidente José Eduardo dos Santos, falecido em Barcelona, Espanha, no dia 08 deste mês e exigem um diálogo com a família para um funeral condigno.

A inquietação da oposição surge na sequência de a Assembleia Nacional ter aprovado, em plenária, "o voto de pesar" proposto pelo Grupo Parlamentar do MPLA em memória do ex-Presidente José Eduardo dos Santos.

O líder do Grupo Parlamentar da CASA-CE, Alexandre Sebastião André, disse que a crise instalada entre o Governo e a família do ex-presidente é devida à "falta de colaboração".

"Foi uma figura que dedicou a sua vida por causa da pátria e é triste o seu corpo ainda permanecer em Espanha", disse o deputado, que espera ver esta situação resolvida para que haja um funeral condigno do ex-presidente.

O presidente do PRS, Benedito Daniel, saudou a iniciativa do Grupo Parlamentar do MPLA, mas lamentou o ambiente instalado à volta da morte de José Eduardo dos Santos.

"Lamentamos o facto de nós, os angolanos, e particularmente o Executivo, não podermos trazer o corpo do malogrado até agora para ser velado por nós", disse o presidente do PRS, manifestando a sua tristeza por alguém que "dedicou a sua vida à pátria esteja a ser tratado desta maneira".

O deputado da FNLA, Lucas Ngonda, disse que todo percurso político "é sinuoso e nenhum homem que assume tamanha responsabilidade fica ileso de anotações negativas".

"Mas o essencial para o povo de angola é que se trata de um patriota que cumpriu a sua missão", referiu Lucas Ngonda, que também espera o enterro condigno do ex-Presidente.

Na proposta sobre o voto de pesar apresentada pelo Grupo Parlamentar do MPLA, José Eduardo dos Santos é lembrado como um patriota que teve um papel importante na pacificação de Angola.

Segundo o documento, JES governou o País num contexto difícil, caracterizado por conflitos armados que provocaram sequelas profundas aos angolanos.

"José Eduardo dos Santos foi o principal artífice do processo de pacificação do País. Manteve o seu traço humanista mandando calar as armas e criando condições para a negociação que deu lugar à assinatura dos acordos a 4 de Abril de 2002", destaca o documento.

Independentemente das diferenças políticas, refere o documento, José Eduardo dos Santos será lembrado pelo seu humanismo e tolerância".

O ex-Presidente da República, José Eduardo dos Santos, morreu no dia 08 de Julho, em Barcelona, Espanha, onde se encontrava hospitalizado, devido a doença prolongada.