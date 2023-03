Em conferência de imprensa, Lucas Quilundo, disse que para esta terça-feira os directores das Comissões Nacionais Eleitorais estão reunidos à porta fechada, para prepararem a documentação que será submetida à mesa dos membros do comité executivo, que no âmbito da rotatividade está a ser dirigido pelo órgão eleitoral da Namíbia.

"No dia 16 os membros do Comité Executivo do Fórum das Comissões Eleitorais da Comunidade de Países da África Austral vão aprovar o relatório dos sub-comités da organização, nomeadamente: jurídico, de remuneração e emprego, finanças e auditoria, bem como o programa das comemorações do 25º aniversário desta organização regional. Estão ausentes as ilhas Seychelles e Eswatini", disse.

De acordo com Lucas Quilundo, a escolha da Comissão Nacional Eleitoral de Angola para acolher a reunião do Comité Executivo do Fórum das Comissões Eleitorais da Comunidade dos Países em Desenvolvimento da África Austral foi decidida durante a 24ª assembleia geral desta organização regional que decorreu no dia 08 de Outubro do ano passado na Namíbia.

O Fórum das Comissões Eleitorais dos países da SADC é uma organização independente composta por órgãos de gestão eleitoral de Angola, Botswana, RDC, Eswatini, Lesoto, Malawi, Maurícias, Moçambique, Namíbia, África do Sul, Seychelles, Tanzânia, Zâmbia, Zanzibar e Zimbabwe.