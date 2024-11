Polícia Nacional com novo comandante-geral: Francisco Ribas da Silva nomeado - Arnaldo Carlos sobe a secretário de Estado do MININT

O Presidente da República nomeou para o cargo de secretário de Estado do Ministério do Interior esta sexta-feira, 8, o até agora comandante geral da Polícia Nacional (PN), Arnaldo Manuel Carlos. Francisco Monteiro Ribas da Silva, até esta data delegado provincial do Ministério do Interior e comandante provincial de Luanda da Polícia Nacional de Angola, foi nomeado para o cargo de comandante-geral da PN e promovido ao posto policial de comissário geral.