Ao todo são 9,2 mil milhões de kwanzas, que correspondem a mais de 18 milhões de dólares norte-americanos, para obras na província de Benguela. De uma assentada, o Presidente determina a conclusão do Campus Universitário, do Magistério Primário e dos blocos A e B do Prédio dos Cubanos, no município de Benguela, das Casas dos Cabrais, no município da Catumbela, e manda construir casas evolutivas para o realojamento de famílias nos municípios de Benguela e Lobito, para onde aprova igualmente a construção de salas de aulas em "escolas já existentes com salas de aulas precárias." Tudo através de procedimentos de contratação simplificada e emergencial, em contratos a ser formalizados e assinados pelo governador provincial, Luís Nunes.

Para a conclusão da construção e apetrechamento do Campus Universitário, o Chefe de Estado destina perto de 3, 3 mil milhões de kwanzas, para a conclusão do Magistério Primário são reservados 740 mil milhões, para as Casas dos Cabrais, em Catumbela, 1,5 mil milhões, e para os blocos A e B do prédio dos cubanos, no município de Benguela, 505 mil milhões. No decreto presidencial que determina estes ajustes directos não há qualquer referência ao dono das obras, ou seja, a empresa ou empresas responsáveis pelas empreitadas.

Já a construção de casas evolutivas para o realojamento de famílias nos municípios de Benguela e Lobito, obra avaliada em 1,5 mil milhões de kwanzas, o contrato será feito com a empresa JN Trans, enquanto a construção das salas de aulas em escolas já existentes com salas precárias, nos também nos municípios de Benguela e Lobito, que custará aos cofres do Estado 1,6 mil milhões kz, estará a cargo da empresa J.C.L.J- Madeiras, Lda. Neste caso o procedimento escolhido foi o de contratação emergencial.

No primeiro caso, o procedimento de contratação simplificado é justificado pela necessidade de "salvaguardar os pressupostos legais e as condições financeiras para a retoma dos trabalhos paralisados por limitações financeiras das entidades contratantes,

tendo em conta o estado das empreitadas cuja não conclusão pode gerar maiores prejuízos financeiros e sociais e deixarão as populações sem o benefício das referidas infra-estruturas".

No segundo caso, cujo procedimento é o de contratação emergencial, é considerada a "necessidade urgente de realojar as famílias que vivem em zona de risco e criar condições dignas para o processo de ensino e aprendizagem nas escolas já existentes com salas de aulas precárias, nos municípios de Benguela e Lobito".

A ministra das Finanças deverá assegurar os recursos necessários inerentes à execução financeira dos Contratos, determina o Presidente nos dois despachos.