O Presidente da República aprovou um aditamento a um contrato de financiamento com o Standard Bank de Angola, SA para a cobertura do projecto de revitalização dos eixos viários da cidade de Luanda, Fase III - Ruas de Luanda. São 30,3 milhões de dólares que se juntam ao empréstimo pedido em 2019, no valor de 75, 6 milhões USD.

A necessidade de reforço do empréstimo é justificada no documento assinado pelo Chefe de Estado com a flutuação cambial.

Em 2019, no Despacho 191, o Chefe de Estado autorizava a ministra das Finanças, Vera Daves, a proceder à assinatura do acordo, justificado com a "necessidade de se garantir os recursos financeiros para assegurar a implementação do projecto de revitalização dos eixos viários da cidade de Luanda, Fase III, Ruas de Luanda", no valor de 75, 6 milhões USD.

Agora, são acrescentados a esse empréstimo mais 30,3 milhões de dólares para a cobertura financeira do projecto.