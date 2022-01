O Presidente da República considerou hoje que "é uma vergonha" que os empresários e as empresas portuguesas não tenha conseguido, ainda, reunir, condições para acederem a uma linha de crédito de mil milhões de euros, aberta no Deutshe Bank, há três anos, estando apenas uma pequena parcela desta á consumida.

João Lourenço, na conferência de imprensa realizada hoje no Palácio Presidencial, em Luanda, a primeira de 2022, explicou considera ser uma vergonha essa situação porque apenas um grupo nacional, o Grupo Leonor Carrinho, reuniu as garantias suficientes para que o credor, o alemão Deutshe Bank, concedesse esse crédito, de 200 milhões de euros, assim como a garantia soberana do Executivo angolano.

"Qual a imagem que estamos a passar lá para fora?!", questionou o Chefe de Estado, em resposta a uma questão do jornal Expansão, em tom crítico, e claramente a lamentar a escassa capacidade demonstrada pelos empresários angolanos para investir no País, mesmo com uma linha de crédito no valor de mil milhões de euros disponível há três anos.

Acrescentando, João Lourenço, disse que ainda estão disponíveis 800 milhões de euros, aproveitando para lançar o desafio às empresas angolanas para se organizarem de forma a poderem aceder a esta verba para investir na economia nacional, que disse ser a sua grande prioridade na forma da sua diversificação.

Nesta conferência de imprensa, onde apenas estiveram presentes cinco Órgãos de Comunicação Social - Expansão, Zimbo, O País, Lusa e Jornal de Angola -, João Lourenço deixou claro que Angola vai ter eleições gerais em 2022, diluindo as dúvidas que foram sendo levantadas sobre o processo eleitoral, nomeadamente pelos partidos da oposição.

O Chefe de Estado disse ainda que a diversificação da economia e criação de um bom ambiente de negócios são os eixos da sua governação e não o combate à corrupção, sendo este uma exigência quando se pretende criar um bom ambiente de negócios no País.

O primeiro órgão a colocar questões foi o Expansão, que perguntou ao Presidente da República se o facto de quatro grupos económicos (Gemcorp, Carrinho, Omatapalo e Mitrelli) terem ganho a maioria das obras, contratos de fornecimento e gestão do Estado e titularidade de outros bens económicos, na maioria dos casos por adjudicação directa ou contratação simplificada não afecta a imagem de transparência que tem sido uma das bandeiras da governação?, questionando ainda sobre qual o tipo de relação têm estes grupos com a Presidência...

João Lourenço afirmou que nenhuma dessas quatro empresas detém a maioria das empreitadas, que essa maioria é detida pelas construtoras chinesas.

Sobre a GemCorp, João Lourenço afirmou que a empresa financia os seus próprios projectos e que a Sonangol ganhou 10% no negócio da construção da refinaria de Cabinda, que não terá qualquer custo para o Estado, nem implicou dívida pública.

"As empresas chinesas detêm a maioria das obras públicas no País, não apenas pela quantidade de obras públicas que executam como pelo valores avultadíssimos que essas obras representam. Não é nenhuma dessas empresas que está a construir a barragem do Caculo-Cabaça ou o aeroporto de Luanda. Não é nenhuma dessas empresas que está a construir o Porto do Caio", exemplificou João Lourenço.

A GemCorp financiou, desde 2016, e em 2016 eu ainda não era Presidente, 2.4 mil milhões de dólares, sobretudo para projectos de defesa e segurança, saúde, energia e águas.

De seguida, o Presidente falou sobre o GrupoLeonor Carrinho, que, lembrou, "começou do nada e foi crescendo e consolidando-se nos últimos anos".

"Fui eu que inaugurei em Benguela a indústria de transformação de produtos alimentares que creio ser a maior do País. Que eu saiba, o Estado não pôs um tostão nesse projecto do grupo Carrinho. Eles recorreram aos capitais privados que foram juntando ao longo dos anos e obviamente que não eram suficientes para erguer um gigante como aquele, recorreram à banca comercial. E se a banca comercial confiou significa dizer que tem credibilidade, senão, a banca comercial não arriscaria", disse João Lourenço.