"A taxa de penetração dos serviços de Internet em Angola está situada em torno dos 33 por cento, permitindo a mais de 11 milhões de angolanos beneficiarem desta ferramenta indispensável nos dias de hoje", disse João Lourenço, no discurso da abertura do Angola ICT Fórum 2024 - ANGOTIC, no Centro de Convenções de Talatona, em Luanda.

De acordo com o Chefe de Estado, o acesso dos serviços de telefonia, entre 2021 e 2023, situou-se à volta dos 59,2 por cento.

O Chefe do Estado disse que a taxa de penetração evoluiu para 75 por cento medido por cada 100 habitantes.

Presidente da República referiu o facto de a África Subsaariana apresentar índices animadores, apesar da taxa de inclusão do continente estar estimada nos 37 por cento.

O Angotic/2024 é uma realização do Governo de Angola, sob coordenação do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social (MINTTICS) em parceria com a Eventos Arena.

Estão no Angotic/2024 125 startups e mais de 70 outras empresas expositoras nacionais e estrangeiras.