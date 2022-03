O Presidente João Lourenço chegou a Cabo Verde no Sábado mas é hoje que a sua visita de dois dias a Cabo Verde dá o pontapé de saída oficialmente com a assinatura de vários acordos de onde sobressai a cedência de um dos Boeing 737-700 da TAAG à congénere TACV em regime de "leasing".

Esta cerimónia que envolve a assinatura de vários documentos elaborados no Sábado, 13, dia em que reuniu na Cidade da Praia a Comissão Mista de Cooperação entre os dois países, tem lugar no Palácio do Governo, onde vai estar na companhia do primeiro-ministro do arquipélago, Ulisses Correia e Silva.

Mas a agenda oficial desta visita a Cabo Verde do Presidente angolano tinha a abrir um encontro entre João Lourenço e o Presidente José Maia Neves, com que, está menos de dois meses depois deste ter estado, igualmente em visita oficial, em Luanda, no mês de Janeiro.

Sobre o momento alto dos documentos assinados no Sábado, que é a cedência do avião da TAAG aos TACV (Transportes Aéreos de Cabo Verde), o ministro dos Transportes angolano, Ricardo Abreu, citado pela Lusa, disse que "é um primeiro passo que estamos a dar com a TACV, não excluímos a integração de outros países, mesmo no contexto regional ou até no contexto dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa [PALOP], mas começa aqui uma nova etapa da nossa relação bilateral e com outro nível de efectividade".

Segundo Ricardo Abreu, ainda citado pela Lusa, além deste entendimento entre as duas companhias aéreas estatais, a assinar durante esta visita do Presidente angolano, serão ainda fechados acordos, na área dos transportes, de serviços aéreos "actualizados", sobre o mercado único em África, o primeiro que Angola assina "nestes termos", e um memorando de entendimento entre os dois ministérios, para troca de experiências e formação, bem como um outro entre as autoridades de aviação civil dos dois países.

De acordo com a informação prestada no sábado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional de Cabo Verde, Rui Figueiredo Soares, os dois governos assinam hoje, 14, entre outros documentos, e na presença do Presidente da República de Angola, João Lourenço, e do primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, um acordo de promoção e protecção recíproca de investimentos.

"É muito importante porque vamos criar condições para que esta cooperação se torne efectiva, os nossos empresários possam efectivamente trocar experiências, a tal cooperação sul-sul", disse o ministro cabo-verdiano, confirmando, ainda segundo a agência portuguesa de notícias, a vontade de "tornar efectivos" os restantes acordos entre os dois países e assim os "tornar palpáveis".

A Presidência cabo-verdiana anunciou em comunicado que a visita de 13 a 16 de março de João Lourenço a Cabo Verde ocorre em retribuição à que José Maria Neves efectuou a Angola, em janeiro.

Durante a sua estada na capital do país, o chefe de Estado angolano vai ainda fazer uma intervenção numa sessão especial na Assembleia Nacional, durante a tarde de hoje.

Depois da Praia, o Presidente angolano vai viajar na terça-feira para o Mindelo, na ilha de São Vicente, onde vai visitar pontos de interesse económico, como a empresa de conservação de pescado Frescomar e a Estação de Produção de Água dessalinizada, além de receber as chaves da cidade.

A partida de Cabo Verde, a partir da ilha de São Vicente, está prevista para quarta-feira.