O Presidente da República destacou hoje, no Huambo, a primeira revisão da Constituição da República realizada durante a legislatura que agora termina, notando que foram anos de "grandes realizações" no sector da Justiça, deixando a garantia de que o combate à corrupção e aos crimes económicos é uma aposta para continuar.

João Lourenço, que presidiu à cerimónia de Abertura do Ano Judicial 2022, que este ano teve lugar na cidade do Huambo, enfatizou os avanços feitos na procura de aproximar a realização da Justiça aos cidadãos, tanto via modernização do sector como através de alterações legislativas.

"A reforma do judiciário aconteceu também nos recursos humanos, especialmente na área da formação", apontou ainda o Chefe de Estado.

"Sobre os desafios a vencer e as soluções que se impõem na Justiça, apesar de tudo o que foi feito em 2021 e nos anos anteriores, temos de continuar a investir na reforma da Justiça e do Direito e na melhoria das infra-estruturas da justiça", disse João Lourenço.

"Em 2002, terão lugar as 5ªs eleições em Angola e a construção do Estado de Democrático e de Direito vai continuar com os órgãos da Justiça a cumprirem o seu papel", apontado o PR que o Estado vai continuar o "combate à corrupção e à impunidade e aos crimes económicos no geral".

O combate a estes tipos de crime "é uma tarefa contínua do Estado", acrescentou

PGR garante permanente combate à corrupção e diz que os bens arrestados são geridos com transparência

O procurador-geral da República, Hélder Pitta Gróz, reafirmou hoje, na província do Huambo, que a instituição que dirige vai continuar a prestar atenção ao combate ao crime incluindo ao peculato e à corrupção activa e passiva.

Hélder Pitta Gróz, que falava na abertura do Ano Judicial 2022, informou que o arresto de bens que a PGR faz tem sido geridos com eficiência.

"Os bens arrestados pela PGR têm uma gestão feita de forma correcta e consciente", acrescentou.

O Procurador-Geral da República referiu que a instituição vai reforçar o combate ao recebimento indevido de vantagem, participação económica em negócio, branqueamento de capitais e todos os outros crimes económicos e financeiros.

"As metas que nos propomos alcançar exigem de todos nós abnegação do cumprimento das nossas missões", disse Hélder Pitta Gróz salientando que o cidadão angolano espera melhorias no serviço da justiça e manutenção da paz social.

Por outro lado, o presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Joel Leonardo, disse que a abertura do Ano Judicial 2022 materializa a supremacia da Constituição de Angola.

Joel Leonardo enalteceu o ingresso de mais 96 juízes de direito na Magistratura Judicial durante o ano findo e os mil funcionários dos cartórios visando imprimir maior celeridade no andamento dos processos.