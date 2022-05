PR junta mais dois créditos adicionais no OGE aos nove aprovados desde Janeiro - São mais 723 milhões USD a somar aos 970 milhões autorizados desde o princípio do ano

Entre o dia 1 de Janeiro e o dia 12 de Maio, o Presidente aprovou 11 créditos adicionais suplementares no Orçamento Geral do Estado (OGE). Os mais recentes, publicados no Diário da República de 12 de Maio, um a seguir ao outro. O primeiro, de 100 mil milhões de kwanzas, é afecto ao Ministério das Obras Públicas e Ordenamento do Território, o segundo representa 200 mil milhões que vão para Ministério da Energia e Águas.