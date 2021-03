João Lourenço começa hoje uma visita privada de alguns dias aos Emirados Árabes Unidos, informou a Presidência da República, sem, no entanto, avançar as razões para esta deslocação a este país do Médio Oriente onde há cerca de dois anos vive Isabel dos Santos e o seu pai, o ex-Presidente José Eduardo dos Santos, tem sido presença habitual.

Na nota da Casa Civil do Presidente da República é apenas dito que o Presidente da República vai estar por alguns dias nos Emirados Árabes Unidos (EAU), não se conhecendo a sua agenda.

Recorde-se que, nos últimos anos, as relações entre Angola e os EAU, nas mais variadas dimensões, têm vindo a ser alargadas, desde logo com o acordo de gestão que existiu entre a companhia aérea Emirates, com sede no Dubai, um dos sete Emirados e que é de facto a sua capital, com a recente entrega, por concurso, da gestão do Porto de Luanda à multinacional com sede Dubai, DP World, ou ainda pela constante menção nos media devido à escolha de Isabel dos Santos para ali residir num contexto de forte pressão judicial movida pelo Estado angolano.

É ainda o local de presença habitual do ex-Presidente José Eduardo dos Santos, especialmente depois da morte de Sindika Dokolo, o seu genro, em Outubro do ano passado, havendo ainda notícias que apontam para estadias prolongadas no Dubai do antigo vice-Presidente Manuel Vicente.

O Dubai é considerado um porto seguro para milionários que procuram distanciar-se em segurança de perseguições judiciais por crimes financeiros nos seus países.