Em 2021, o Presidente da República (PR) autorizou uma despesa de 13 milhões de dólares para a actualização dos custos de construção, apetrechamento e respectiva fiscalização do Instituto de Anatomia/Medicina Forense (Morgue Central de Luanda), projecto aprovado por José Eduardo dos Santos em Junho de 2017 por 7 milhões USD, e cuja primeira pedra foi lançada dois meses depois, no distrito urbano da Maianga, por Manuel Vicente, à data vice-presidente da República. Esta semana, João Lourenço acrescentou mais 7 milhões USD para obras não previstas inicialmente e também para a reposição do equilíbrio financeiro do contrato.

No documento consultado pelo Novo Jornal, em que o Chefe de Estado autoriza a despesa, lê-se que foram identificados alguns trabalhos que não faziam parte do escopo inicial do projecto, nomeadamente a Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), a construção da linha de energia eléctrica, o acesso à infra-estrutura, a construção de crematório e arranjos exteriores.

Para além disso, segundo o mesmo documento, existe a necessidade de se proceder ao reequilíbrio financeiro do Contrato devido à variação cambial que se registou durante a execução do contrato.

Para tal, o PR destina, por ajuste directo, 3,7 mil milhões de kwanzas para as obras não previstas inicialmente e 3,2 mil milhões kz para a reposição do equilíbrio financeiro do contrato.

À Ministra da Saúde é delegada competência, com a faculdade de subdelegar, para a aprovação das peças do procedimento, bem como para a verificação da validade e legalidade de todos os actos praticados no âmbito do ajuste directo, incluindo a celebração e a assinatura dos correspondentes contratos.