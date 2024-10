O Presidente da República viaja esta segunda-feira, 21, para o Kwanza sul, onde vai inaugurar, no Sumbe, o Hospital Geral comandante Raúl Díaz Argüelles.

Durante a manhã, João Lourenço vai reunir-se com os membros do Governo Provincial do Kwanza-Sul que apresentará ao Chefe de Estado um relatório exaustivo sobre o estado geral da província e os vários ministros que integram a delegação presidencial prestarão os esclarecimentos sobre os assuntos dos seus sectores, avançaram os serviços da Presidência.

O Presidente da República vai ainda visitar as obras em curso na cidade do Sumbe.

O hospital provincial a ser inaugurado pelo Presidente da República tem uma capacidade para 200 camas e vai prestar serviços de pediatria, ginecologia obstetrícia, otorrinolaringologia, oftalmologia, cirurgias, ortopedia, cardiologia, cuidados intensivos, imagiologia e hemodiálise.

O novo hospital, de nível III, será "baptizado" com o nome de Raul Diaz Arguelles, comandante de nacionalidade cubana, que morreu na guerra com o exército sul-africano, no município Hebo em 1976.