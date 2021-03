O Presidente da República (PR), João Lourenço, anunciou hoje, na abertura da reunião do Conselho de Ministros, que vai propor uma revisão parcial à Constituição da República, que "visa assegurar a estabilidade do País".

João Lourenço afirmou, no seu discurso de abertura, que com esta revisão pretende a " clarificação do modelo de relacionamento institucional entre o PR enquanto titular do poder executivo e a Assembleia Nacional no que respeita à fiscalização política.

O processo de votação dos angolanos residentes no estrangeiro e o gradualismo das eleições autárquicas em Angola, e a afirmação do BNA como entidade administrativa independente do poder executivo, são outros pontos da proposta que começa a ser apreciada pelo Conselho de Ministros a partir desta terça-feira, 02 de Março.

"São ainda apresentadas propostas de inclusão de novas matérias, assim como julgamos também oportuno clarificar deferentes aspecto da nossa Constituição. Os detalhes das propostas, o seu sentido, alcance e fundamentos serão apresentados publicamente", afirmou o Presidente, que declarou que com esta revisão pontual da Constituição pretende-se preservar a estabilidade dos seus princípios fundamentais, adaptar algumas das sua normais à realidade vigente.

João Lourenço falou, igualmente, do atentado de Cafunfo, ocorrido em Janeiro, e condenou com veemência "todos os actos que visam dividir o Estado".

De recordar que para a revisão da Constituição bastarão os votos da bancada do MPLA , partido que tem assegurada, no Parlamento, uma maioria de dois terços.