Com a aprovação final global, esta quarta-feira, 14, da proposta de Lei da Divisão Política Administrativa (DPA) de Angola, o País passa a contar com 21 províncias e 378 comunas. O documento passou com 97 votos do MPLA, 66 votos contra da UNITA e cinco abstenções da PRS, FNLA, PHA.

Numa primeira fase, o diploma previa a criação de duas novas unidades territoriais de nível provincial, as quais resultarão da divisão da província do Moxico, passando a existir duas: Moxico e Cassai-Zambeze), e do Kuando Kubango (passando a existir duas: províncias do Kuando e do Kubango).

Na discussão na especialidade, o Grupo Parlamentar do MPLA apresentou em aditamento à proposta, sobre a divisão político-administrativa da província de Luanda em duas províncias, dando origem à província do Icolo e Bengo, o que levou a oposição a acusar o MPLA de violar o regimento interno da Assembleia Nacional.

No documento, o MPLA propôs a divisão da capital em duas províncias, nomeadamente de Luanda e de Icolo e Bengo.

Segundo a proposta do MPLA, a província de Luanda, que também continuará a ser a capital do País, terá 16 municípios, Ingombota, Cacuaco (com as comunas Cacuaco e Kikolo), Cazenga (com as comunas Cazenga e Kima Kieza), Viana, Belas (com as comunas Barra do Cuanza, Cabolombo e Ramiros), Kilamba Kiaxi (com as comunas do Golf e Nova Vida), Talatona (com as comunas do Benfica e Talatona), Mussulo, Sambizanga, Rangel, Maianga, Samba, Camama, Mulenvos, Kilamba (com as comunas do Kilamba e Vila Flor) e do Hoji-ya-Henda.

A província de Icolo e Bengo, com sede na vila de Catete, passará a ter sete municípios e 11 comunas, nomeadamente Icolo e Bengo (com as comunas de Catete, Cassoneca, Caculo Cahango e Caxicane), Quissama (com as comunas da Muxima, Kixinje, Demba Xio e Mumbundo), Calumbo, Cabiri, Cabo Ledo e Bom Jesus e o município do Sequele.

A consulta feita pelo Grupo Parlamentar do MPLA contou com dez sessões e a participação de dez mil pessoas, a maioria de acordo com a divisão da província, segundo o MPLA.

Refira-se que, em Fevereiro deste ano, os deputados haviam aprovado, na generalidade, a Proposta de Lei da Divisão Político-Administrativa (DPA).

Divisão de províncias depois da independência, em 1975

No dia 4 de julho de 1978, pelo decreto-lei nº. 84/78, a província do Lunda Norte foi oficialmente criada pelo governo angolano, a partir da separação da província da Lunda Sul.

A capital foi estabelecida provisoriamente em Lucapa, enquanto uma nova capital seria construída na região do Mulepi, plano que foi posteriormente abortado.

No ano de 1997, a capital da província passou a ser o Dundo-Chitato, por possuir uma estrutura administrativa melhor do que a cidade de Lucapa.

A transferência foi ratificada como definitiva no ano de 2000. Para albergar essa nova realidade, como capital provincial, o governo iniciou, no final da década de 2000, o projecto "Centralidade do Dundo" ou "Novo Dundo", para melhoria das infraestruturas da cidade do Dundo-Chitato como centro administrativo e de governo da Lunda Norte.

Em 26 de Abril de 1980, a partir da divisão da província do Kuanza Norte, foi criada a província do Bengo, com sede no Caxito.