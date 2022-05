Proposta de Lei das Sondagens e Inquéritos de Opinião vai a votação final no dia 18, mas não sem controvérsia - Uma das medidas mais contestadas é a da proibição de sondagens no período de campanha eleitoral

A Proposta de Lei das Sondagens e Inquéritos de Opinião vai a votação final no próximo dia 18, quarta-feira, antevendo-se a sua aprovação pela maioria do MPLA. Uma das medidas mais controversas é a de as sondagens não poderem ser feitas no período de campanha eleitoral, ou seja, um mês antes das eleições, o que afasta Angola de vários países onde as pesquisas de intenção de voto são permitidas no período que antecede as eleições, como a Namíbia, Cabo Verde e Moçambique. Na Europa, tomando como exemplo um país com bons indicadores no Índice de Democracia, como Portugal, é permitida a realização de sondagens à boca das urnas.