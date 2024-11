No documento lê-se que "tendo em conta o curto prazo para a execução das empreitadas, de acordo com plano de preparação das vias protocolares e áreas de interesse, e não havendo tempo suficiente para o lançamento aos procedimentos concursais abertos, o Chefe de Estado autoriza a despesa de 13,1 mil milhões de kwanzas.

O despacho não desvenda quais são as "vias protocolares e áreas de interesse da província de Luanda" nem qual vai ser a empresa que ficará responsável por estas obras que o Governo liderado por João Lourenço quer tão céleres.

O valor já inclui a fiscalização das empreitadas, segundo o despacho assinado pelo Presidente da República, que delega no governador de Luanda a competência, com a faculdade de sub- delegar, para a verificação da validade e legalidade de todos os actos praticados no âmbito do deste procedimento, incluindo a adjudicação, celebração e assinatura dos contratos.