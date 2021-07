Uma vasta e importante comitiva ministerial angolana já se encontra, desde o início da semana, na capital turca, Ankara, onde, além de acompanhar a visita do Chefe de Estado, irá manter encontros com os homólogos turcos.

No passado dia 07 de Julho ocorreu em Luanda a segunda reunião anual da Comissão Conjunta de Cooperação Económica, Técnica e Comércio entre Angola e Turquia, na qual o presidente Faith Donmez e o vice-presidente, Diamantino de Azevedo (ministro dos Petróleos e Recursos Minerais de Angola), analisaram as relações económicas, comerciais e técnicas entre os dois países.

Os turcos têm interesse em desenvolver a cooperação com Angola na área dos hidrocarbonetos e dos recursos minerais, tendo já havido também encontros entre os responsáveis da National Oil Company TP (Turkish Petroleoum), da SONANGOL e da Agência Nacional de Petróleo e Gás. Há mesmo um interesse estratégico dos turcos em desenvolver o projecto mineiro de Kassinga, na província da Huíla.

A Comissão Conjunta de Cooperação Económica, Técnica e Comércio Angola - Turquia existe desde Julho de 2017 e tem sido uma plataforma importante para a definição de estratégias de desenvolvimento e incremento da cooperação entre os dois países, sendo a visita de João Lourenço uma boa oportunidade para se materializarem muitas das intenções manifestadas pelos turcos e em que a parte angolana tem tomado "boa nota".

João Lourenço escala território turco a 26 de Julho e inicia a visita de estado no dia seguinte, 27, quando for recebido pelo seu homólogo turco, Recep Erdogan, no Palácio Presidencial de AK Saray. O " Palácio Branco" (Ak Saray quer dizer Palácio Branco em turco) fica na chamada Floresta Ataturk (Mustafa Kemal Attaturk, o "pai" dos turcos e fundador da Turquia moderna), à saída do centro da capital, Ankara.

